В Баку проходит VIII Форум солидарности азербайджанских волонтёров.

Как сообщает Report, форум проводится Союзом волонтерских организаций Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта, а также Фонда молодежи.

В нем принимают участие представители министерства, более 3 тыс. волонтёров и представители СМИ.

В ходе мероприятия будет продемонстрирован видеоролик "Отчет Союза волонтёрских организаций Азербайджана за 2025 год". Затем состоится награждение волонтёров 2025 года.

Отметим, что 5 декабря отмечается Международный день волонтёров, который был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году. Уже 7 лет в Азербайджане каждый год в декабре осуществляется проект "Азербайджанская неделя волонтёров". В этом году неделя волонтёров продлится с 4 по 17 декабря.