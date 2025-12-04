Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Внутренняя политика
    • 04 декабря, 2025
    • 13:21
    В Баку проходит VIII Форум солидарности азербайджанских волонтёров.

    Как сообщает Report, форум проводится Союзом волонтерских организаций Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта, а также Фонда молодежи.

    В нем принимают участие представители министерства, более 3 тыс. волонтёров и представители СМИ.

    В ходе мероприятия будет продемонстрирован видеоролик "Отчет Союза волонтёрских организаций Азербайджана за 2025 год". Затем состоится награждение волонтёров 2025 года.

    Отметим, что 5 декабря отмечается Международный день волонтёров, который был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году. Уже 7 лет в Азербайджане каждый год в декабре осуществляется проект "Азербайджанская неделя волонтёров". В этом году неделя волонтёров продлится с 4 по 17 декабря.

    Фото
    Azərbaycan Könüllülərinin VIII Həmrəylik Forumu keçirilir
    Фото
    Baku hosting 8th Solidarity Forum of Azerbaijani Volunteers
