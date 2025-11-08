В Баку проходит праздничный концерт по случаю 8 Ноября - Дня Победы

В Приморском национальном парке в Баку проходит приуроченный к 8 Ноября – Дню Победы торжественный праздничный концерт с участием известных азербайджанских мастеров искусства, певцов и танцевальных коллективов.

Как сообщает Report, программа организована Фондом Гейдара Алиева совместно с Министерством культуры Азербайджана и Исполнительной власти города Баку.

Пятая годовщина блестящей Победы, одержанной доблестной Азербайджанской армией в 44-дневной Отечественной войне под руководством президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, отмечается с большой радостью как в столице, так и по всей стране.

На территории проведения праздничного мероприятия, на центральных улицах и проспектах, а также в парках по всей республике создана особая праздничная атмосфера вывешены плакаты, посвященные Победе.