В Баку проходит праздничный концерт по случаю 8 Ноября - Дня Победы
- 08 ноября, 2025
- 21:06
В Приморском национальном парке в Баку проходит приуроченный к 8 Ноября – Дню Победы торжественный праздничный концерт с участием известных азербайджанских мастеров искусства, певцов и танцевальных коллективов.
Как сообщает Report, программа организована Фондом Гейдара Алиева совместно с Министерством культуры Азербайджана и Исполнительной власти города Баку.
Пятая годовщина блестящей Победы, одержанной доблестной Азербайджанской армией в 44-дневной Отечественной войне под руководством президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, отмечается с большой радостью как в столице, так и по всей стране.
На территории проведения праздничного мероприятия, на центральных улицах и проспектах, а также в парках по всей республике создана особая праздничная атмосфера вывешены плакаты, посвященные Победе.