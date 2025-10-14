Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    В Баку продолжается судебный процесс по делу Рубена Варданяна

    Внутренняя политика
    • 14 октября, 2025
    • 20:55
    В Баку продолжается судебный процесс по делу Рубена Варданяна

    В Бакинском военном суде 14 октября продолжилось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, связанным с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, а также терроризмом, финансированием терроризма и другими тяжкими преступлениями.

    Как сообщает Report, открытое судебное заседание проходит под председательством судьи Зейнала Агаева при участии судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (запасной судья - Гюнель Самедова).

    Обвиняемый обеспечен переводчиком для участия в процессе на понятном ему русском языке, а также защитой выбранного им адвоката.

    На заседании председательствующий судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим и их законным представителям состав суда, государственных обвинителей, переводчиков и других участников, а также разъяснил им их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

    суд Рубен Варданян
    Фото
    Ruben Vardanyanın məhkəməsində ifadələr dinlənilib

    Последние новости

    21:16

    В Товузе поезд сбил выбежавшего на пути человека

    Происшествия
    21:11

    Макрон впервые не вошел в топ-50 любимых политиков французов

    Другие страны
    20:56
    Фото

    На Приморском бульваре состоялась презентация кулинарной культуры Туркменистана

    Kультурная политика
    20:55

    В Баку продолжается судебный процесс по делу Рубена Варданяна

    Внутренняя политика
    20:51

    Число погибших при пожаре в Бангладеш увеличилось до 16 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:33
    Фото

    Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы

    Другие страны
    20:24

    США и Британия ввели крупнейшие в истории санкции против киберпреступников в Азии

    Другие страны
    20:09

    СМИ: ХАМАС может сегодня передать тела еще нескольких заложников

    Другие страны
    19:55

    Рандрианирина может занять пост главы Мадагаскара - ОБНОВЛЕНО-4

    Другие страны
    Лента новостей