В Баку продолжается судебный процесс по делу Рубена Варданяна

В Бакинском военном суде 14 октября продолжилось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, связанным с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, а также терроризмом, финансированием терроризма и другими тяжкими преступлениями.

Как сообщает Report, открытое судебное заседание проходит под председательством судьи Зейнала Агаева при участии судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (запасной судья - Гюнель Самедова).

Обвиняемый обеспечен переводчиком для участия в процессе на понятном ему русском языке, а также защитой выбранного им адвоката.

На заседании председательствующий судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим и их законным представителям состав суда, государственных обвинителей, переводчиков и других участников, а также разъяснил им их права и обязанности, предусмотренные законодательством.