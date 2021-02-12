О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку откроются еще два центра ASAN xidmət и один центр ASAN Kommunal

В Баку откроются еще два центра ASAN xidmət и один центр ASAN Kommunal В этом году в Баку планируется открытие еще двух центров ASAN xidmət и одного центра ASAN Kommunal.
Внутренняя политика
12 февраля 2021 г. 17:05
В Баку откроются еще два центра ASAN xidmət и один центр ASAN Kommunal

В этом году в Баку планируется открытие еще двух центров ASAN xidmət и одного центра ASAN Kommunal.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что в Баку, Гяндже и Сумгайыте строятся очередные центры, а в Лянкяране, Сальяне и Нахчыване - первые центры ASAN xidmət.

Напомним, что в настоящее время в нашей стране действуют 20 центров ASAN xidmət. 5 из них находятся в Баку, остальные - в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли, Шеки, Шамахе, Кюрдамире, Товузе, Агджабеди и Балакяне.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bu il Bakıda daha 2 “ASAN xidmət” və 1 “ASAN Kommunal” mərkəzi açılacaq

Новости партнеров

Другие новости из категории

8 217 гектаров незаконно проданных муниципалитетами земель возвращены
8 217 гектаров незаконно проданных муниципалитетами земель возвращены
12 февраля 2021 г. 16:56
В Азербайджане выявлен 191 случай заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлен 191 случай заражения коронавирусом
12 февраля 2021 г. 15:15
Президент отозвал послов Азербайджана в двух странах 
Президент отозвал послов Азербайджана в двух странах 
12 февраля 2021 г. 13:22
В Азербайджане вакцинируются сотрудники полиции
ФотоВ Азербайджане вакцинируются сотрудники полиции
12 февраля 2021 г. 11:32
Участники свадьбы в Агстафе привлечены к ответственности
Участники свадьбы в Агстафе привлечены к ответственности
12 февраля 2021 г. 11:01
Президент выступил на заседании министров в рамках Консультативного совета ЮГК - ОБНОВЛЕНО-2
Президент выступил на заседании министров в рамках Консультативного совета ЮГК - ОБНОВЛЕНО-2
11 февраля 2021 г. 22:57
Награждены сотрудники Академии физической культуры и спорта
Награждены сотрудники Академии физической культуры и спорта
11 февраля 2021 г. 19:35
Дильгаму Гулиеву предоставлена персональная пенсия президента Азербайджана
Дильгаму Гулиеву предоставлена персональная пенсия президента Азербайджана
11 февраля 2021 г. 18:45
Мехрибан Алиева: Сегодня уровень образованности в Азербайджане близок к 100%
Мехрибан Алиева: Сегодня уровень образованности в Азербайджане близок к 100%
11 февраля 2021 г. 14:52
Мехрибан Алиева выступила на мероприятии ИСЕСКО
Мехрибан Алиева выступила на мероприятии ИСЕСКО
11 февраля 2021 г. 14:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi