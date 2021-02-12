В Баку откроются еще два центра ASAN xidmət и один центр ASAN Kommunal

В этом году в Баку планируется открытие еще двух центров ASAN xidmət и одного центра ASAN Kommunal.

В этом году в Баку планируется открытие еще двух центров ASAN xidmət и одного центра ASAN Kommunal.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что в Баку, Гяндже и Сумгайыте строятся очередные центры, а в Лянкяране, Сальяне и Нахчыване - первые центры ASAN xidmət.

Напомним, что в настоящее время в нашей стране действуют 20 центров ASAN xidmət. 5 из них находятся в Баку, остальные - в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли, Шеки, Шамахе, Кюрдамире, Товузе, Агджабеди и Балакяне.