В Баку обсудили роль общественной солидарности в возрождении Карабаха

Фонд возрождения Карабаха организовал круглый стол на тему "Роль общественной солидарности в освобождении и возрождении Карабаха" по случаю пятой годовщины Дня памяти – 27 сентября.

Как сообщает Report, мероприятие организовано совместно с Бакинским международным центром мультикультурализма. Участие приняли депутаты Милли Меджлиса, представители государства и правительства, члены семей шехидов, ветераны Отечественной войны, руководители этнических и религиозных общин, а также представители общественности и СМИ.

Председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев подчеркнул, что историческая победа за Карабах стала ярким воплощением нерушимого единства и солидарности народа.

Исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов отметил, что Центр всегда пропагандирует национальное единство, патриотический дух, ценности мира, толерантности и мультикультурализма, которые азербайджанский народ формировал на протяжении веков.

В рамках мероприятия также был показан короткометражный документальный фильм "Вместе мы сильнее", подготовленный Бакинским международным центром мультикультурализма.

Затем участники ознакомились с фотовыставкой "От трагедии к победе", отражающей восстановительные и строительные работы на освобожденных территориях.