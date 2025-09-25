Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    В Баку обсудили роль общественной солидарности в возрождении Карабаха

    Внутренняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 12:21
    В Баку обсудили роль общественной солидарности в возрождении Карабаха

    Фонд возрождения Карабаха организовал круглый стол на тему "Роль общественной солидарности в освобождении и возрождении Карабаха" по случаю пятой годовщины Дня памяти – 27 сентября.

    Как сообщает Report, мероприятие организовано совместно с Бакинским международным центром мультикультурализма. Участие приняли депутаты Милли Меджлиса, представители государства и правительства, члены семей шехидов, ветераны Отечественной войны, руководители этнических и религиозных общин, а также представители общественности и СМИ.

    Председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев подчеркнул, что историческая победа за Карабах стала ярким воплощением нерушимого единства и солидарности народа.

    Исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов отметил, что Центр всегда пропагандирует национальное единство, патриотический дух, ценности мира, толерантности и мультикультурализма, которые азербайджанский народ формировал на протяжении веков.

    В рамках мероприятия также был показан короткометражный документальный фильм "Вместе мы сильнее", подготовленный Бакинским международным центром мультикультурализма.

    Затем участники ознакомились с фотовыставкой "От трагедии к победе", отражающей восстановительные и строительные работы на освобожденных территориях.

