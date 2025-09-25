İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    "Qarabağın azad olunması və dirçəlişində ictimai həmrəyliyin rolu" mövzusunda dəyirmi masa keçirilib

    Qarabağın azad olunması və dirçəlişində ictimai həmrəyliyin rolu mövzusunda dəyirmi masa keçirilib

    Anım Gününün beşinci ildönümü münasibətilə sentyabrın 25-də "Qarabağın azad olunması və dirçəlişində ictimai həmrəyliyin rolu" mövzusunda dəyirmi masa keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Qarabağ Dirçəliş Fondundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Fond və Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə Milli Məclisinin deputatları, dövlət və hökumət rəsmiləri, Vətən uğrunda canlarını fəda edən şəhidlərin ailə üzvləri, qazilər, etnik və dini icma rəhbərləri, eləcə də ictimaiyyət və media nümayəndələri iştirak ediblər.

    Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev qeyd edib ki, Qarabağ uğrunda əldə olunmuş tarixi Zəfər xalqın sarsılmaz birliyi və həmrəyliyinin parlaq təcəssümüdür:

    "Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qətiyyətli rəhbərliyi və siyasi iradəsi xalqı vahid amal ətrafında birləşdirdi, əsgərlərimizin böyük qəhrəmanlığı və milli həmrəylik bu zəfərin əsas dayaqlarından biri oldu. Dövlət başçısının rəhbərliyi altında işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan genişmiqyaslı bərpa-quruculuq işləri cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin fəal iştirakı sayəsində daha da güclənir və geniş vüsət alır. İctimai həmrəylik və koordinasiyalı fəaliyyət bu mühüm işlərin daha sürətli və səmərəli şəkildə həyata keçirilməsinə imkan yaradır".

    Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktoru Rəvan Həsənov qeyd edib ki, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi hər zaman milli birliyi, vətənpərvərlik ruhunu, Azərbaycan xalqının əsrlərdən bəri formalaşdırdığı sülh, tolerantlıq və multikultural dəyərləri təbliğ edir:

    Qeyd edək ki, tədbir zamanı Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi tərəfindən hazırlanan və Zəfər Gününə həsr edilən "Biz birlikdə güclüyük" qısametrajlı sənədli filmi də nümayiş olunub.

    Eyni zamanda, tədbir iştirakçıları işğaldan azad edilən ərazilərdə aparılan bərpa-quruculuq işlərini əks etdirən "Faciədən Zəfərə" fotosərgisi ilə tanış olublar.

    В Баку обсудили роль общественной солидарности в возрождении Карабаха

