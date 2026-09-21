В Баку прошло подготовительное заседание по уголовному делу Рамиза Мехтиева - ОБНОВЛЕНО

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу бывшего руководителя Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева и его бывшего помощника Эльдара Амирова.

Как сообщает Report, в ходе процесса под председательством судьи Мурада Асланова были уточнены анкетные данные обвиняемых, им были разъяснены процессуальные права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Судом были созданы необходимые условия для реализации права на защиту обвиняемых и других процессуальных гарантий.

Решением суда уголовное дело назначено к судебному разбирательству.

09:00

В Бакинском суде по тяжким преступлениями сегодня начинается судебный процесс по делу бывшего руководителя Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева.

Как сообщает Report, подготовительное заседание по уголовному делу, как ожидается, пройдет под председательством судьи Мурада Асланова.

Напомним, что уголовное дело в отношении Рамиза Мехтиева было возбуждено в Службе государственной безопасности в октябре 2025 года.

В ведомстве сообщали, что граждане Азербайджанской Республики - Мехтиев Рамиз Энвер оглу, Аббасов Аббас Айдын оглу, Керимли Али Амиргусейн оглу и другие были задержаны в результате комплексных мер, принятых СГБ для предотвращения провокационно-подрывных действий органов иностранных спецслужб против безопасности, национальных интересов и благ Азербайджана.

По этому же уголовному делу в ноябре 2025 года также был задержан бывший сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров.

Согласно обвинительному заключению, Аббас Аббасов и Рустам Ибрагимбеков, являвшиеся соучредителями и руководителями зарегистрированной за рубежом 4 июля 2012 года организации "Союз азербайджанских организаций России" ("Союз миллиардеров"), а также Рамиз Мехтиев, Али Керимли, члены его партии Фуад Гахраманлы, Ганимат Зайидов и другие лица вступили в сговор с целью насильственного захвата власти и изменения существующего конституционного строя государства. Также отмечается, что "Союз миллиардеров" был создан органами иностранных спецслужб непосредственно для вмешательства в политические процессы в Азербайджане.

Кроме того, Рамиз Мехтиев в августе-сентябре 2025 года представил Али Керимли через своего помощника Эльдара Амирова и других лиц подготовленный на иностранном языке письменный материал под заголовком "Предложения о реорганизации системы государственного управления", содержащий тайный план и направления деятельности против государственной власти, с целью его согласования. Впоследствии, 3 октября 2025 года, окончательная отредактированная копия указанного документа была отправлена через сотрудников ОАО "Шярг-Гярб", причем указанная отправка была зафиксирована технически.

Рамиз Мехтиев обвиняется в государственной измене за деяния, направленные в сговоре с вышеупомянутыми лицами на захват государственной власти с помощью иностранных спецслужб и насильственное изменение конституционного строя, а также оказание представителям иностранного государства помощи вразрез интересам государственной безопасности Азербайджана.

Также в обвинительном заключении указывается, что Рамиз Мехтиев в период до 13 октября 2025 года легализовал более 17 млн манатов денежных средств, полученных преступным путем.

В связи с указанными деяниями Рамизу Мехтиеву предъявлено обвинение по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества в крупном размере, добытого преступным путем), 274 (государственная измена) и 278.1 (Насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства) Уголовного кодекса.