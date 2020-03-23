Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана распространил заявление.

В заявлении, поступившем в Report из штаба, подчеркивается, что в Азербайджане зафиксировано 7 новых случаев заражения коронавирусом. "В настоящее время в Азербайджане 61 человек госпитализирован с коронавирусом и помещены в больницы особого режима. Состояние трех пациентов оценивается как средне-тяжелое, остальные чувствуют себя нормально, их состояние стабильно. Предпринимаются необходимые мероприятия для лечения пациентов.

Для предотвращения распространения коронавируса необходимо строго соблюдать правила гигиены, неукоснительно следовать требованиям и рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения и оперативного штаба при Кабинете Министров.

Гражданам необходимо придерживаться правил самоизоляции, выходить из дома в крайней необходимости, свести к минимуму контакты с другими лицами, не посещать места скопления людей, строго следовать превентивным мерам", - отметили в штабе.