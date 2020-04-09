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В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19, 1 человек умер

В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 104 новых факта заражения коронавирусной инфекцией(COVID-19), все пациенты размещены в больницы особого режима.

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджанской Республики, гражданин 1949 г.р. с положительными анализами на коронавирус (COVID-19) и сопутствующими болезнями - сахарным диабетом и раком, скончался не смотря реанимационные мероприятия. Члены его семьи, и другие лица, с которыми он контактировал выявляются и будут размещены на карантин.

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