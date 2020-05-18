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В Азербайджане сносят ограждения вокруг бульвара и парков

​В Азербайджане сносят ограждения вокруг бульвара и парков

Сегодня в Баку и некоторых городах страны началось устранение железных ограждений вокруг бульвара и парков.

Отметим, что с 18 мая снят запрет на посещение бульвара, парков и мест зон отдыха.

Как сообщает Report, Оперативный штаб при Кабинете министров принял соответствующее решение 15 мая.

Исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, количества активных больных и скорости заражения, с 00:00 часов 18 мая 2020 года ликвидируются ограничения на посещение бульвара, парков и мест отдыха в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе с условием не собираться группами в более чем 10 человек.

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