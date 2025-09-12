В Азербайджане за пять месяцев зарегистрировано более 34 тыс. случаев смерти

За январь-июль этого года районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции зарегистрировано 34 994 смерти.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Государственного комитета статистики.

Отмечается, что за 7 месяцев этого года в стране зарегистрировано 34 994 случая смерти, и по сравнению с соответствующим периодом 2024 года этот показатель на 1000 человек населения остался неизменным на уровне 5,9.