    В Азербайджане за пять месяцев зарегистрировано более 34 тыс. случаев смерти

    Внутренняя политика
    • 12 сентября, 2025
    • 11:11
    В Азербайджане за пять месяцев зарегистрировано более 34 тыс. случаев смерти

    За январь-июль этого года районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции зарегистрировано 34 994 смерти.

    Как сообщает Report, об этом говорится в информации Государственного комитета статистики.

    Отмечается, что за 7 месяцев этого года в стране зарегистрировано 34 994 случая смерти, и по сравнению с соответствующим периодом 2024 года этот показатель на 1000 человек населения остался неизменным на уровне 5,9.

    Минюст смертность статистика
