Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Азербайджан создает дата-центр для проектов искусственного интеллекта

    ИКТ
    • 11 декабря, 2025
    • 12:12
    Азербайджан создает дата-центр для проектов искусственного интеллекта

    Азербайджан приступил к созданию дата-центра Национального центра искусственного интеллекта, который станет базовой инфраструктурой для государственных ИИ-проектов и образовательных инициатив.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель Центра Ибрагим Сулейманов на мероприятии "Коммуникация стандартов искусственного интеллекта для представителей СМИ" в Баку.

    Он отметил, что для дата-центра уже закуплены графические процессорные модули и в настоящее время ведутся работы по их установке. "В ближайшее время государственные структуры смогут реализовывать проекты искусственного интеллекта на этой инфраструктуре. Мы также начали сотрудничество с рядом университетов, и в ближайшие дни стартует работа над студенческими стартап-инициативами", - сообщил Сулейманов.

    По его словам, одним из стратегических направлений является создание постоянной конкурсной платформы, где молодежь сможет представлять свои решения в сфере ИИ. Лучшие проекты будут награждаться, а соревнования станут регулярными.

    Представитель Центра добавил, что планируется формирование базы данных по искусственному интеллекту на азербайджанском языке, а также запуск интерактивной образовательной платформы. Она позволит школьникам и студентам в доступной форме изучать основы искусственного интеллекта и пользоваться учебными материалами по введению в ИИ.

    дата-центр искусственный интеллект Ибрагим Сулейманов
    Milli Süni İntellekt Mərkəzi data mərkəzi qurur
    Elvis

    Последние новости

    12:51

    Житель Баллыджа: "Покидали село в слезах, возвращаемся с улыбкой"

    Внутренняя политика
    12:49
    Фото

    Сотрудники Лянкяранского погранотряда пресекли контрабанду более 53 кг наркотиков из Ирана

    Происшествия
    12:49
    Фото

    В Генпрокуратуре прошло мероприятие, посвященное дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    12:44

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 13 градусов тепла

    Экология
    12:39

    Жители Азербайджана тратят в среднем 520 манатов в месяц в розничной торговле - Госкомстат

    Бизнес
    12:33

    Население Азербайджана увеличило расходы на топливо почти на 8%

    Энергетика
    12:28

    В лаборатории одного из вузов Перми произошел взрыв, есть погибшие и пострадавшие

    В регионе
    12:28

    Экономика Нахчывана выросла более чем на 3%

    Экономика
    12:28
    Фото

    Очередная группа переселенцев выехала ​​в ходжалинские села Шушакенд, Баллыджа и Бадара

    Внутренняя политика
    Лента новостей