Азербайджан создает дата-центр для проектов искусственного интеллекта

Азербайджан приступил к созданию дата-центра Национального центра искусственного интеллекта, который станет базовой инфраструктурой для государственных ИИ-проектов и образовательных инициатив.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Центра Ибрагим Сулейманов на мероприятии "Коммуникация стандартов искусственного интеллекта для представителей СМИ" в Баку.

Он отметил, что для дата-центра уже закуплены графические процессорные модули и в настоящее время ведутся работы по их установке. "В ближайшее время государственные структуры смогут реализовывать проекты искусственного интеллекта на этой инфраструктуре. Мы также начали сотрудничество с рядом университетов, и в ближайшие дни стартует работа над студенческими стартап-инициативами", - сообщил Сулейманов.

По его словам, одним из стратегических направлений является создание постоянной конкурсной платформы, где молодежь сможет представлять свои решения в сфере ИИ. Лучшие проекты будут награждаться, а соревнования станут регулярными.

Представитель Центра добавил, что планируется формирование базы данных по искусственному интеллекту на азербайджанском языке, а также запуск интерактивной образовательной платформы. Она позволит школьникам и студентам в доступной форме изучать основы искусственного интеллекта и пользоваться учебными материалами по введению в ИИ.