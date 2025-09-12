Azərbaycanda bu ilin yanvar-iyul aylarında 34 min 994 ölüm qeydə alınıb
Daxili siyasət
- 12 sentyabr, 2025
- 10:43
Bu ilin yanvar-iyul aylarında Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri tərəfindən 34 min 994 ölüm qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin yaydığı məlumatda qeyd olunub.
Bildirilib ki, bu ilin yeddi ayı ərzində ölkədə 34 min 994 ölüm halı qeydə alınıb və 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici dəyişməyərək eyni səviyyədə (5,9) qalıb.
