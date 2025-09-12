İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycanda bu ilin yanvar-iyul aylarında 34 min 994 ölüm qeydə alınıb

    Daxili siyasət
    • 12 sentyabr, 2025
    • 10:43
    Azərbaycanda bu ilin yanvar-iyul aylarında 34 min 994 ölüm qeydə alınıb

    Bu ilin yanvar-iyul aylarında Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri tərəfindən 34 min 994 ölüm qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin yaydığı məlumatda qeyd olunub. 

    Bildirilib ki, bu ilin yeddi ayı ərzində ölkədə 34 min 994 ölüm halı qeydə alınıb və 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici dəyişməyərək eyni səviyyədə (5,9) qalıb.

    Dövlət Statistika Komitəsi Ölüm Statistika

    Son xəbərlər

    11:06

    Serdar Kılıç Ermənistana səfər edib

    Digər ölkələr
    11:05

    Nazir müşaviri: Dinlənilən hər 10 dərsdən 7-də tədrisin keyfiyyəti aşağı olub

    Elm və təhsil
    11:05

    Bu il Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 3 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    11:01

    Aİ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    11:01

    Milli Məclis aqrar sektorun inkişafında ixtisaslı kadr hazırlığına dair dinləmə keçirəcək

    Milli Məclis
    10:58

    Bu günədək bağçalara müsabiqə yolu ilə qəbul olunan işçilərin sayı açıqlanıb

    Elm və təhsil
    10:57

    Vaşinqton G7 ölkələrinə təzyiq göstərməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    10:55
    Foto

    "Bank Respublika" və Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı irihəcmli kredit sazişi imzalayıb

    Maliyyə
    10:51

    Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 7 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti