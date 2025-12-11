Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Среднемесячная заработная плата в Нахчыване выросла более чем на 5%

    Финансы
    • 11 декабря, 2025
    • 12:16
    Среднемесячная заработная плата в Нахчыване выросла более чем на 5%

    В январе-октябре этого года среднемесячная номинальная заработная плата в Нахчыванской Автономной Республике составила 812 манатов.

    Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Государственном комитете статистики Автономной Республики.

    Сообщается, что это на 5,3% больше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

    Лента новостей