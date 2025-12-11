Среднемесячная заработная плата в Нахчыване выросла более чем на 5%
- 11 декабря, 2025
- 12:16
В январе-октябре этого года среднемесячная номинальная заработная плата в Нахчыванской Автономной Республике составила 812 манатов.
Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Государственном комитете статистики Автономной Республики.
Сообщается, что это на 5,3% больше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.
