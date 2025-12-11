İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 5 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 11 dekabr, 2025
    • 12:05
    Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 5 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında orta aylıq nominal əməkhaqqı 812 manat olub.

    Bu barədə Muxtar Respublikanın Dövlət Statistika Komitəsindən "Report"un yerli bürosuna məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu, 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 5,3 % çoxdur.

    Среднемесячная заработная плата в Нахчыване выросла более чем на 5%

