В Азербайджане за два месяца зарегистрировано более 10,8 тыс. смертей
Внутренняя политика
- 14 апреля, 2026
- 18:03
В Азербайджане в январе-феврале текущего года зарегистрировано 10 878 смертей.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.
По сравнению с соответствующим периодом 2025 года данный показатель на 1000 человек населения увеличился с 6,3 до 6,6.
