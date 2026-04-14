Bu ilin iki ayında Azərbaycanda 10 mindən çox ölüm qeydə alınıb
Daxili siyasət
- 14 aprel, 2026
- 17:34
Bu ilin ilk iki ayı ərzində Azərbaycanda 10 878 ölüm halı qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici 6,3-dən 6,6-ya qədər artıb.
