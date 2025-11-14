В Азербайджане за 9 месяцев родились 72,2 тыс. младенцев

В Азербайджане за 9 месяцев 2025 года районными (городскими) регистрационными отделениями Министерства юстиции зарегистрировано 72 210 новорожденных.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Отмечается, что показатель рождаемости на каждые 1000 человек составил 9,4 против 10,1 за январь-сентябрь 2024 года.

Доля мальчиков среди новорожденных составила 53,1%, девочек - 46,9%.

Из новорожденных 2422 - близнецы, 78 - тройняшки.

Уровень рождаемости на 1000 жителей был выше среднего по стране (9,4) в экономических районах: Горный Ширван (12,0), Лянкяран-Астара (11,4), Карабах (11,2), Восточный Зангезур (11,0), Миль-Муган (10,8), Ширван-Сальян (10,7), Газах-Товуз, Губа-Хачмаз и Центральный Аран (по 10,5).