Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    В Азербайджане за 9 месяцев родились 72,2 тыс. младенцев

    Внутренняя политика
    • 14 ноября, 2025
    • 15:23
    В Азербайджане за 9 месяцев родились 72,2 тыс. младенцев

    В Азербайджане за 9 месяцев 2025 года районными (городскими) регистрационными отделениями Министерства юстиции зарегистрировано 72 210 новорожденных.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    Отмечается, что показатель рождаемости на каждые 1000 человек составил 9,4 против 10,1 за январь-сентябрь 2024 года.

    Доля мальчиков среди новорожденных составила 53,1%, девочек - 46,9%.

    Из новорожденных 2422 - близнецы, 78 - тройняшки.

    Уровень рождаемости на 1000 жителей был выше среднего по стране (9,4) в экономических районах: Горный Ширван (12,0), Лянкяран-Астара (11,4), Карабах (11,2), Восточный Зангезур (11,0), Миль-Муган (10,8), Ширван-Сальян (10,7), Газах-Товуз, Губа-Хачмаз и Центральный Аран (по 10,5).

    Госкомстат смертность рождаемость динамика
    Bu ilin doqquz ayında 2422 əkiz, 78 üçəm doğulub

    Последние новости

    15:44

    Более 4 600 освобожденных из мест заключения лиц получили единовременные пособия

    Социальная защита
    15:42

    Промпроизводство в Азербайджане сократилось на 1,2%

    Промышленность
    15:36

    Производственная авария на заводе "Азерсилах" в Ширване: погиб сотрудник предприятия

    Происшествия
    15:29

    Добыча товарного газа в Азербайджане выросла почти на 2%

    Энергетика
    15:28

    Бахтияр Асланбейли: BP ведет переговоры о расширении деятельности в Азербайджане

    Энергетика
    15:27

    СМИ: КСИР задержал нефтяной танкер Talara и увел его в иранские воды

    Другие страны
    15:25

    Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 1,3%

    Финансы
    15:24

    Названо число безработных в Азербайджане

    Социальная защита
    15:23

    В Азербайджане за 9 месяцев родились 72,2 тыс. младенцев

    Внутренняя политика
    Лента новостей