İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Bu ilin doqquz ayında 2422 əkiz, 78 üçəm doğulub

    Daxili siyasət
    • 14 noyabr, 2025
    • 15:12
    Bu ilin doqquz ayında 2422 əkiz, 78 üçəm doğulub

    Bu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri 72 min 210 körpə doğumu qeydə alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Dövlət Statistika Komitəsi açıqlayıb.

    Qeyd edilib ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici azalaraq 10,1-dən 9,4-ə düşüb.

    Doğulan körpələr arasında oğlan uşaqlarının xüsusi çəkisi 53,1 faiz, qız uşaqlarının xüsusi çəkisi isə 46,9 faiz olub.

    Doğulan körpələrdən 2422-si əkiz, 78-i isə üçəm olub.

    Əhalinin hər 1000 nəfərinə doğum səviyyəsi Dağlıq Şirvan (12,0), Lənkəran-Astara (11,4), Qarabağ (11,2), Şərqi Zəngəzur (11,0), Mil-Muğan (10,8), Şirvan-Salyan (10,7), Qazax-Tovuz, Quba-Xaçmaz və Mərkəzi Aran (10,5) iqtisadi rayonlarında ölkə göstəricisindən (9,4) yüksək olub.

    Dövlət Statistika Komitəsi doğum sayı
    В Азербайджане за 9 месяцев родились 72,2 тыс. младенцев

    Son xəbərlər

    15:41

    BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi 24 %-dən çox azalıb

    Energetika
    15:35

    AYNA-nın "Beynəlxalq avtomobil daşımalarını həyata keçirən operatorlar" altsistemi genişləndirilib

    İnfrastruktur
    15:34

    PFL "Karvan-Yevlax"a ev oyunlarını Yevlaxda keçirməyə icazə verib

    Futbol
    15:32

    Azərbaycanda fəxri adlara görə 4 mindən çox şəxsə təqaüd verilir

    Sosial müdafiə
    15:31

    Təhlükə potensiallı obyektlərlə bağlı Koordinasiya Komissiyasının tərkibi genişləndirilib

    İnfrastruktur
    15:29

    Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 2 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    15:28

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli həndbol hakimləri təyinat alıblar

    Futbol
    15:28

    Azərbaycanda aqrar sektor 1 % böyüyüb

    ASK
    15:28

    "Azərsilah"ın Şirvandakı zavodunda qəza olub, bir nəfər ölüb - RƏSMİ

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti