İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Şahmat üzrə Azərbaycan I Dəstəsində mübarizəyə start verilib

    Fərdi
    • 07 yanvar, 2026
    • 09:52
    Şahmat üzrə Azərbaycan I Dəstəsində mübarizəyə start verilib

    Şahmat üzrə Azərbaycan I Dəstəsində mübarizəyə start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, Respublika Şahmat Mərkəzində təşkil olunan yarışın açılış mərasimində çıxış edən Azərbaycan Şahmat Federasiyasının prezidenti, Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının (FIDE) vitse-prezidenti Mahir Məmmədov iştirakçılara uğurlar arzulayıb və güclülərin cari ildə də Azərbaycan çempionatına vəsiqə qazanacağını qeyd edib.

    Sonra yarışın baş hakimi Azər İbrahimov şahmatçıları qaydalar barədə məlumatlandırıb.

    Qeyd edək ki, kişilərin yarışında 40, qadınların mübarizəsində isə 20 şahmatçı mübarizə aparır.

    Yarış FIDE oyun qaydaları əsasında İsveçrə sistem üzrə 9 turdan ibarət olmaqla keçirilir. I Dəstədə kişilər arasında ilk 9, qadınlar arasında isə ilk 2 yeri tutanlar Azərbaycan çempionatına vəsiqə qazanacaq.

    Turnirə yanvarın 14-də yekun vurulacaq. Çempionatın mükafat fondu 10 min manat təşkil edir.

    Şahmat Azərbaycan çempionatı I Dəstə Azərbaycan Şahmat Federasiyası Mahir Məmmədov

    Son xəbərlər

    10:15

    Pakistanda avtobus qəzaya uğrayıb, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    10:14

    Türkiyədə səhm bazarında manipulyasiya iddiası ilə 15 nəfər saxlanılıb

    Region
    10:11

    Yəməndə Cənubi Keçid Şurasının başçısı dövlətə xəyanətdə ittiham edilib

    Digər ölkələr
    10:05

    AMB-nin yeni inzibati binasında tikinti-quraşdırma işləri başa çatıb

    Maliyyə
    09:56

    Gəncədə 23 yaşlı gənc bıçaqlanaraq öldürülüb, şübhəli şəxs tutulub

    Hadisə
    09:52
    Foto

    Şahmat üzrə Azərbaycan I Dəstəsində mübarizəyə start verilib

    Fərdi
    09:45

    Dövlət Agentliyi: Siqaretlərin qiymətləri ilə bağlı monitorinqlər aparılır

    Biznes
    09:45

    "Turan Tovuz"dan ayrılan futbolçu: "Karyeramda önəmli dövrü başa vururam"

    Futbol
    09:38

    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti