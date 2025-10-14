Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    В Азербайджане за 8 месяцев зарегистрировано около 40 тыс. смертей

    Внутренняя политика
    • 14 октября, 2025
    • 16:08
    В Азербайджане за 8 месяцев зарегистрировано около 40 тыс. смертей

    В январе-августе текущего года в Азербайджане зарегистрирован 39 951 случай смерти.

    Как сообщает Report, информацию распространил Госкомстат.

    Данный показатель на 1000 жителей увеличился с 5,8 до 5,9 по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    смертность население Азербайджана Госкомстат
    Azərbaycanda bu ilin səkkiz ayında 40 minə yaxın ölüm halı qeydə alınıb

    Последние новости

    16:48

    В Экономическую зону долины Араз и Агдамский промпарк инвестировано свыше 200 млн манатов

    Промышленность
    16:40

    Добыча товарного газа в Азербайджане выросла примерно на 3%

    Энергетика
    16:40

    Президент утвердил соглашение о Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций

    ИКТ
    16:39

    В Японии мужчину приговорили к смертной казни за убийство четырех человек

    Другие страны
    16:34

    В промпарках Карабаха и Восточного Зангезура начнут работу новые предприятия

    Промышленность
    16:28

    В Бангладеш погибло девять человек при пожаре на швейной фабрике

    Другие страны
    16:26

    Ведется работа по согласованию новой даты визита Элины Валтонен в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    16:26

    Утвержден меморандум по гарантиям для ежегодных собраний группы ИБР

    Финансы
    16:24

    Элина Валтонен: ОБСЕ готова поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном

    В регионе
    Лента новостей