В Азербайджане за 8 месяцев зарегистрировано около 40 тыс. смертей

В январе-августе текущего года в Азербайджане зарегистрирован 39 951 случай смерти.

Как сообщает Report, информацию распространил Госкомстат.

Данный показатель на 1000 жителей увеличился с 5,8 до 5,9 по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.