    Azərbaycanda bu ilin səkkiz ayında 40 minə yaxın ölüm halı qeydə alınıb

    Daxili siyasət
    • 14 oktyabr, 2025
    • 15:26
    Azərbaycanda bu ilin yanvar-avqust aylarında 39 min 951 ölüm halı qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici 5,8-dən 5,9-a qədər artıb.

    Dövlət Statistika Komitəsi ölüm halları Statistika
    В Азербайджане за 8 месяцев зарегистрировано около 40 тыс. смертей

