Azərbaycanda bu ilin səkkiz ayında 40 minə yaxın ölüm halı qeydə alınıb
Daxili siyasət
- 14 oktyabr, 2025
- 15:26
Azərbaycanda bu ilin yanvar-avqust aylarında 39 min 951 ölüm halı qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici 5,8-dən 5,9-a qədər artıb.
Son xəbərlər
16:35
Azərbaycanın 9 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıbEnergetika
16:34
Elina Valtonen: ATƏT Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesini dəstəkləməyə hazırdırRegion
16:32
Foto
Sahibə Qafarova və Numan Kurtulmuş Məhəmməd İqbalın məqbərəsini və Badşahi məscidini ziyarət ediblərXarici siyasət
16:30
Vahid Ələkbərov Tokayevi "Kalamkas-Dəniz" və "Xəzər" yataqlarının işlənməsi barədə məlumatlandırıbEnergetika
16:29
"RETA Proje": Ağalı kəndi türk dünyasına nümunə olacaq "Ağıllı kənd"ə çevriləcəkİnfrastruktur
16:27
Bahar Muradova Gədəbəydə vətəndaşları qəbul edəcəkDaxili siyasət
16:19
İranda Fransanın iki vətəndaşı ümumilikdə 26 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilibRegion
16:16
Foto
Ramin Məmmədov Tərtərdə vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
16:15