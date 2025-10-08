Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В Азербайджане за 8 месяцев заключено около 1600 браков с иностранцами

    Внутренняя политика
    • 08 октября, 2025
    • 10:23
    Граждане Азербайджана в январе-сентябре 2025 года заключили 1570 браков с иностранцами или лицами без гражданства.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве юстиции.

    По данным ведомства, из них 858 приходятся на мужчин - граждан Азербайджана, а 712 - на женщин.

    Наибольшее число браков зарегистрировано с гражданами России, Турции, Грузии, Украины, Казахстана и Пакистана.

    Лента новостей