В Азербайджане за 8 месяцев заключено около 1600 браков с иностранцами

Граждане Азербайджана в январе-сентябре 2025 года заключили 1570 браков с иностранцами или лицами без гражданства.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве юстиции.

По данным ведомства, из них 858 приходятся на мужчин - граждан Азербайджана, а 712 - на женщин.

Наибольшее число браков зарегистрировано с гражданами России, Турции, Грузии, Украины, Казахстана и Пакистана.