В Азербайджане за 2 месяца зарегистрировано 5 250 браков, 3 376 разводов
- 14 апреля, 2026
- 17:57
В Азербайджане в январе-феврале 2026 года районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции зарегистрировано 5 250 браков и 3 376 разводов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.
По сравнению с соответствующим периодом 2025 года количество браков на каждые 1000 человек снизилось с 4,7 до 3,2, а число разводов - с 2,1 до 2.
