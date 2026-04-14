В Азербайджане за 2 месяца зарегистрировано 5 250 браков, 3 376 разводов

В Азербайджане в январе-феврале 2026 года районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции зарегистрировано 5 250 браков и 3 376 разводов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По сравнению с соответствующим периодом 2025 года количество браков на каждые 1000 человек снизилось с 4,7 до 3,2, а число разводов - с 2,1 до 2.