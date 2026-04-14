Yanvar-fevral ayında Azərbaycanda 5 250 nikah, 3 376 boşanma qeydə alınıb
Daxili siyasət
- 14 aprel, 2026
- 17:34
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri 5 250 nikaha daxilolma və 3 376 boşanma halları qeydə alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1 000 nəfərinə nikahların sayı azalaraq 4,7-dən 3,2-yə, boşanmaların sayı isə 2,1-dən 2-ə düşüb.
12:32
Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
12:25
"Araz Saatlı"nın rəsmisi futbolçuları və hakimləri təhdid etdiyinə görə 5 oyunluq cəzalandırılıbFutbol
12:23
Lin Tszyan: Çin İrana hərbi dəstək göstərmir, bütün ittihamlar uydurmadırDigər ölkələr
12:18
"Qarabağ" 700 manat cərimələnibFutbol
12:18
Naxçıvanda sahibkarlara verilən lisenziyaların sayı 71,4 faiz artıbBiznes
12:09
Samvel Karapetyan Ermənistan vətəndaşlığından başqa bütün vətəndaşlıqlardan imtina edirRegion
12:02
Armands Krauze: Latviya Qarabağda meşələrin bərpasına kömək etməyə hazırdır - MÜSAHİBƏQarabağ
12:00
Foto
Elnur Məmmədov ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmiləri ilə Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasını müzakirə edibXarici siyasət
11:59