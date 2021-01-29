В Азербайджане выявлено 142 новых случая заражения

В Азербайджане от коронавируса прошли лечение и выздоровели еще 399 человек, зарегистрировано 142 новых фактов заражения.

В Азербайджане от коронавируса прошли лечение и выздоровели еще 399 человек, зарегистрировано 142 новых фактов заражения.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 6 человек, у которых был положительный анализ на COVID-19, скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 229 тысяч 935 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 222 тысячи 553 человека прошли лечение и выздоровели, 3 119 человек скончались, лечение 4 263 больных продолжается.

За прошедший период проведено 2 миллиона 394 тысячи 476 тестов, а количество сегодняшних тестов составляет 7 342.