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В Азербайджане выявлено 142 новых случая заражения

В Азербайджане выявлено 142 новых случая заражения В Азербайджане от коронавируса прошли лечение и выздоровели еще 399 человек, зарегистрировано 142 новых фактов заражения.
Внутренняя политика
29 января 2021 г. 17:44
В Азербайджане выявлено 142 новых случая заражения

В Азербайджане от коронавируса прошли лечение и выздоровели еще 399 человек, зарегистрировано 142 новых фактов заражения.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 6 человек, у которых был положительный анализ на COVID-19, скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 229 тысяч 935 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 222 тысячи 553 человека прошли лечение и выздоровели, 3 119 человек скончались, лечение 4 263 больных продолжается.

За прошедший период проведено 2 миллиона 394 тысячи 476 тестов, а количество сегодняшних тестов составляет 7 342.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 142 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 142 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb

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