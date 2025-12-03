Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Азербайджане введут ответственность за несоблюдение требований закона о госуслугах

    Внутренняя политика
    • 03 декабря, 2025
    • 17:57
    В Азербайджане будет разработан законопроект, определяющий административную ответственность за нарушение требований закона "О государственных услугах".

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

    Данным указом также Кабинету министров поручено подготовить перечень сведений, подлежащих внесению в информационную систему "Электронный реестр государственных услуг", ее положение и типовую форму регламента государственной услуги.

    госуслуги правонарушения административная ответственность Ильхам Алиев указ
    Dövlət xidmətləri pozuntularına görə inzibati məsuliyyət yaradan qanun layihəsi hazırlanacaq
    Лента новостей