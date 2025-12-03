В Азербайджане введут ответственность за несоблюдение требований закона о госуслугах
Внутренняя политика
- 03 декабря, 2025
- 17:57
В Азербайджане будет разработан законопроект, определяющий административную ответственность за нарушение требований закона "О государственных услугах".
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Данным указом также Кабинету министров поручено подготовить перечень сведений, подлежащих внесению в информационную систему "Электронный реестр государственных услуг", ее положение и типовую форму регламента государственной услуги.
