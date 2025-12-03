İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Daxili siyasət
    • 03 dekabr, 2025
    • 17:41
    Dövlət xidmətləri pozuntularına görə inzibati məsuliyyət yaradan qanun layihəsi hazırlanacaq
    İlham Əliyev

    "Dövlət xidmətləri haqqında" qanunun tələblərinin pozulmasına görə inzibati məsuliyyəti müəyyən edən qanun layihəsi hazırlanacaq.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Fərman imzalayıb.

    Fərmanla həmçinin Nazirlər Kabinetinə "Dövlət Xidmətlərinin Elektron Reyestri" informasiya sisteminə daxil ediləcək məlumatların siyahısını, onun əsasnaməsini və dövlət xidmətinin reqlamentinin nümunəvi formasını hazırlamaq tapşırılıb.

    İlham Əliyev dövlət xidməti Azərbaycan

