В Азербайджане все меньше мужчин берут фамилию супруги при женитьбе - ЭКСКЛЮЗИВ

В Азербайджане в январе-марте 2026 года шестеро мужчин при заключении брака взяли фамилию своей супруги.

Данные приведены Министерством юстиции в ответ на запрос Report.

В ведомстве отметили тенденцию к снижению данного показателя - в 2025 году зафиксировано 52 случая, при том что в 2024 году фамилию супруги приняли 62, а в 2023 году - 109 мужчин.