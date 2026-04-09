В Азербайджане все меньше мужчин берут фамилию супруги при женитьбе - ЭКСКЛЮЗИВ
Внутренняя политика
- 09 апреля, 2026
- 13:02
В Азербайджане в январе-марте 2026 года шестеро мужчин при заключении брака взяли фамилию своей супруги.
Данные приведены Министерством юстиции в ответ на запрос Report.
В ведомстве отметили тенденцию к снижению данного показателя - в 2025 году зафиксировано 52 случая, при том что в 2024 году фамилию супруги приняли 62, а в 2023 году - 109 мужчин.
Последние новости
