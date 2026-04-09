Azərbaycanda həyat yoldaşının soyadını götürən kişilərin sayı açıqlanıb - EKSKLÜZİV
Daxili siyasət
- 09 aprel, 2026
- 12:45
Azərbaycanda cari ilin ilk 3 ayında 6 kişi nikaha daxil olan zaman həyat yoldaşının soyadını qəbul edib.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.
Həmçinin bildirilib ki, 2025-ci ildə 52, 2024-cü ildə 62, 2023-cü ildə isə 109 kişi nikaha daxil olan zaman həyat yoldaşının soyadını qəbul edib.
13:21
"PAŞA Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
13:21
Səudiyyə Ərəbistanı və İranın XİN rəhbərləri Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblərDigər ölkələr
13:17
Paşinyan Rusiyaya yenidən səfər edəcəkRegion
13:06
Həsrət Cəfərov: "Hər idmançının arzusu olimpiadada medal qazanmaqdır"Fərdi
13:03
Yaşar Gülər: Aİ-nin üzv olmayan NATO müttəfiqlərini kənarda qoyan yanaşmadan imtinasına ümid edirikDigər ölkələr
13:01
Foto
Əli Əsədov litvalı həmkarı ilə Orta Dəhliz üzrə əməkdaşlığı müzakirə edibXarici siyasət
12:59
Qaşım Maqomedov: "Əsas məqsədim Olimpiya çempionu olmaqdır"Fərdi
12:50
Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 12 %-ə yaxın artırıbBiznes
12:50