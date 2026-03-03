Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    В Азербайджане в ряд судов первой инстанции назначены судьи

    Внутренняя политика
    • 03 марта, 2026
    • 15:34
    В Азербайджане в ряд судов первой инстанции назначены судьи

    В Азербайджане в ряд судов первой инстанции назначены судьи.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Bir sıra birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər təyin edilib - SİYAHI

