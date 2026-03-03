В Азербайджане в ряд судов первой инстанции назначены судьи
Внутренняя политика
- 03 марта, 2026
- 15:34
В Азербайджане в ряд судов первой инстанции назначены судьи.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
