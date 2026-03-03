Bir sıra birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər təyin edilib - SİYAHI

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Daxili siyasət
    • 03 mart, 2026
    • 15:20
    İlham Əliyev

    Bir sıra birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər təyin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamla hakim vəzifəsinə aşağıdakı namizədlər birinci instansiya məhkəmələrinin hakimləri təyin ediliblər:

    ağır cinayətlər məhkəmələri üzrə:

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

    Rəhimova Aybəniz Məhəmməd qızı

    inzibati məhkəmələr üzrə:

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnzibati Məhkəməsi

    Bayramova Cahan Gəray qızı

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:

    Kəngərli Rayon Məhkəməsi

    Rzazadə Türkan Əvəz qızı

    Bakı şəhərinin rayon məhkəmələri üzrə:

    Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi

    Nəsibov Elçin Aftandil oğlu

    Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi

    Salmanova Gülnaz Elçin qızı

    Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsi

    Dünyamalılı İradə Şəms qızı

    Qasımov Rüstəm Sabir oğlu

    Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi

    Göyüşova Günay Vidadi qızı

    Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi

    Türkmənli Lamiyə Elman qızı

    Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsi

    Maqsudov İsa Sabir oğlu

    Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi

    Qocayev Orxan Ələddin oğlu

    Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsi

    Vəliyeva Günay Rahim qızı

    Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi

    Camalov Əli Elmar oğlu

    rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:

    Abşeron Rayon Məhkəməsi

    Qəniyev Sabir Ramazan oğlu

    Ağdaş Rayon Məhkəməsi

    Vəliyeva Səkinə Nail qızı

    Astara Rayon Məhkəməsi

    Quliyev Emin Əliağa oğlu

    Bərdə Rayon Məhkəməsi

    Məmişov Yasin Əhməd oğlu

    Cəlilabad Rayon Məhkəməsi

    Əliyev Səməd Eyyub oğlu

    Gəncə Şəhər Məhkəməsi

    Abbasov Hüseyn Eldar oğlu

    Goranboy Rayon Məhkəməsi

    Yusifov Elnur Gündüz oğlu

    Göygöl Rayon Məhkəməsi

    Səfərova Aynur Elman qızı

    Xaçmaz Rayon Məhkəməsi

    Qayıbov Aqşin Mehman oğlu

    İmişli Rayon Məhkəməsi

    Salmanov Elnur Nizami oğlu

    Lənkəran Rayon Məhkəməsi

    Mehdiyeva Aysel İntiqam qızı

    Masallı Rayon Məhkəməsi

    Səmədzadə Firuzə Siyasət qızı

    Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi

    Raxtari Kamilə Səftər qızı

    Şabran Rayon Məhkəməsi

    Əhmədova Əfsanə Əlövsət qızı

    Şamaxı Rayon Məhkəməsi

    Əliyev Samir Sahib oğlu

    Şəki Rayon Məhkəməsi

    Məmmədli Hacı Əliheydər oğlu

    Şirvan Şəhər Məhkəməsi

    Abbaslı Əsgər Əbülfət oğlu

    Tərtər Rayon Məhkəməsi

    Təhməzli Nigar Natiq qızı

    Tovuz Rayon Məhkəməsi

    Aydəmirov Elməddin Şabəddin oğlu

    Ucar Rayon Məhkəməsi

    Babayeva Nərgiz Səftər qızı

    Yardımlı Rayon Məhkəməsi

    Məmmədova Aygün Fəhrad qızı.

    В Азербайджане в ряд судов первой инстанции назначены судьи

