В Азербайджане в прошлом году выявлено 166 преступлений, связанных с торговлей людьми

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В 2016 году в Азербайджане выявлено 166 преступлений, связанных с трафикингом людей. Как сообщает Report, об этом заявил глава Главного управления по борьбе с торговлей людьми при министерстве внутренних дел Азербайджана Гейдар Гейдаров на конференции "Усиление национальных возможностей для борьбы с трафикингом в Азербайджане".

По его словам, за 12 лет к уголовной ответственности было привлечено 486 человек по делам о торговле людьми, было расследовано 1 078 уголовных дел, определена 761 жертва трафикинга, которые были реинтегрированы в общество.

Г. Гейдаров подчеркнул, что в Азербайджане всегда серьезно относились к вопросу борьбы с трафикингом и системно боролись с преступлениями подобного рода.

"Сотрудничество с международными организациями в этом направлении всегда находится под пристальным вниманием", - отметил глава управления.

При этом он отметил, что в Азербайджане количество преступлений, связанных с торговлей людьми, невелико и составляет менее процента от общего числа преступлений. К примеру, в 2015 году из 26 916 общего числа преступлений всего 128 были связаны с торговлей людьми.