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    В Азербайджане ужесточены правила учреждения религиозных СМИ

    Для учреждения религиозного издания нужно будет получить заключение соответствующего органа исполнительной власти

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Для учреждения религиозного издания в Азербайджане нужно будет получить заключение соответствующего органа исполнительной власти. Как сообщает Report, на заседании Милли Меджлиса 6 октября в связи с этим внесены дополнения к закону "О средствах массовой информации". 

    Согласно дополнению в статью 14 Закона - об учреждении средств массовой информации, впредь к документам об учреждении религиозного издания нужно будет также приложить заключение соответствующего органа исполнительной власти.  

    Изменения к закону приняты путем голосования.

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