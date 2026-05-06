В Азербайджане утверждены поправки в закон о судебных исполнителях

В Азербайджане утверждены поправки, расширяющие полномочия судебных исполнителей по обращению взыскания на имущество должников.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал поправки в закон "О государственных судебных исполнителях".

В документе уточняется положение о праве исполнителей направлять взыскание на денежные средства должника.

В новой редакции предусматривается, что взыскание может быть обращено на имущество должника, включая наличные средства, деньги на счетах и вкладах в банках, других кредитных и электронных платежных организациях, а также иные ценности, находящиеся на хранении.

Напомним что прежнее законодательство предусматривало возможность обращения взыскания на средства на счетах должника, а также на его ценные вещи и банковские вклады.