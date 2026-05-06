    İcra məmurlarının tələbi borclunun sərvətinə yönəltməsi haqqında dəyişiklik təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    • 06 may, 2026
    • 16:40
    İcra məmurlarının tələbi borclunun sərvətinə yönəltməsi haqqında dəyişiklik təsdiqlənib

    İcra məmurlarının hüquqlarına edilən dəyişikliklər təsdiqlənib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev "Dövlət icra məmurları haqqında" qanuna dəyişiklikləri imzalayıb.

    Sənəddə qeyd olunub ki, icra məmurlarının hüquqları sırasındakı tələbi borclunun hesabında olan pul vəsaitlərinə yönəltmək hissəsi dəqiqləşdirilib.

    Yeni redaktəyə görə, icra məmurları tələbi borclunun əmlakına, o cümlədən nağd, yaxud banklarda və ya digər kredit təşkilatlarındakı, elektron pul təşkilatlarındakı hesablarda və əmanətlərdə, habelə saxlancda olan pul vəsaitlərinə və başqa sərvətlərinə yönəldə biləcəklər.

    Xatırladaq ki, əvvəlki qanuna əsasən, icra məmurları tələbi borclunun hesabında olan pul vəsaitlərinə və digər qiymətli əşyalarına, banklarda və ya digər kredit təşkilatlarındakı əmanətlərinə yönəldə bilirdilər.

    İlham Əliyev İcra məmurları Qanun Dəyişikliyi
    В Азербайджане утверждены поправки в закон о судебных исполнителях

