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    Иран пригрозил американским военным базам на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 13:56
    Иран пригрозил американским военным базам на Ближнем Востоке

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана пригрозил нанести удары по американским базам на Ближнем Востоке, если американские военные продолжат сопровождать корабли через Ормузский пролив.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом говорится в заявлении КСИР.

    "Американские военные должны понимать, что если эта тенденция сохранится, конфликт распространится и на их базы в регионе", - говорится в заявлении.

    Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Корпус стражей исламской революции (КСИР) Исламская Республика Иран Соединенные Штаты Америки (США)
    İran ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki hərbi bazalarını vurmaqla hədələyib
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