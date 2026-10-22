В Алматы при взрыве в жилом доме пострадали двое детей
В регионе
- 22 октября, 2026
- 13:54
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Казахстане в Алматы в результате взрыве газовоздушной смеси в жилом доме двое несовершеннолетних получили легкие травмы.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские медиа, инцидент произошел на территории жилого комплекса Esentai City.
По предварительным данным пресс-службы городского акимата (мэрия), причиной происшествия могла стать утечка природного газа. Хлопок произошел без последующего горения.
"После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи пострадавших отпустили домой, в госпитализации они не нуждались", - сообщили в пресс-службе.
В настоящее время ответственные службы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Последние новости
15:17
Назначен новый заместитель председателя Бакинского метрополитенаИнфраструктура
15:04
Жительница Ходжалы: Со слезами радости возвращаемся на родные земли, которые покидали в страхеКарабах
15:00
Назначен исполнительный директор ЗАО "Водоснабжение крупных городов"Инфраструктура
14:59
Макрон объявил о запрете всех протестов во Франции в ближайшие дниДругие страны
14:54
Турецкая компания проведет исследования электросетей для СЭС "Шамс" в АзербайджанеЭнергетика
14:48
Фото
В Астане представили энциклопедию "Туркестан" об общем наследии тюркского мираKультурная политика
14:40
Резаи: Иран предпочитает дипломатию, но готов к ответным мерамДругие страны
14:23
"Бавария" довела домашнюю беспроигрышную серию на общем этапе ЛЧ до 40 матчейФутбол
14:23
Представитель Азербайджана избран в рабочую группу Международной ассоциации судей по ИИВнешняя политика