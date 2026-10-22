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    В Алматы при взрыве в жилом доме пострадали двое детей

    В регионе
    • 22 октября, 2026
    • 13:54
    В Алматы при взрыве в жилом доме пострадали двое детей

    В Казахстане в Алматы в результате взрыве газовоздушной смеси в жилом доме двое несовершеннолетних получили легкие травмы.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские медиа, инцидент произошел на территории жилого комплекса Esentai City.

    По предварительным данным пресс-службы городского акимата (мэрия), причиной происшествия могла стать утечка природного газа. Хлопок произошел без последующего горения.

    "После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи пострадавших отпустили домой, в госпитализации они не нуждались", - сообщили в пресс-службе.

    В настоящее время ответственные службы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

    Взрыв в жилом доме Казахстан Алматы
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