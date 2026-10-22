В Алматы при взрыве в жилом доме пострадали двое детей

В Казахстане в Алматы в результате взрыве газовоздушной смеси в жилом доме двое несовершеннолетних получили легкие травмы.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские медиа, инцидент произошел на территории жилого комплекса Esentai City.

По предварительным данным пресс-службы городского акимата (мэрия), причиной происшествия могла стать утечка природного газа. Хлопок произошел без последующего горения.

"После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи пострадавших отпустили домой, в госпитализации они не нуждались", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время ответственные службы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.