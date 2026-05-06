Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане утверждены наказания за незаконный контент с использованием ИИ

    Внутренняя политика
    • 06 мая, 2026
    • 17:10
    В Азербайджане утверждены наказания за незаконный контент с использованием ИИ

    В Азербайджане утверждены запреты, штрафы и наказания за изготовление и распространение незаконных материалов с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

    Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в законы "Об информации, информатизации и защите информации" и "О медиа".

    Согласно документу, подготовка с использованием технологий искусственного интеллекта фото-, видео- или аудиоматериалов, не отражающих реальность, с применением изображения или голоса лица без его согласия, а также их распространение в медиа либо, в случае массового распространения, в интернет-ресурсах и информационно-телекоммуникационных сетях, наказываются штрафом в размере от 3 тыс. до 7 тыс. манатов, общественными работами от 360 до 480 часов, ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок.

    Те же деяния, совершенные группой лиц или по предварительному сговору, в отношении двух и более лиц, с целью опорочить честь и достоинство либо подорвать репутацию, а также в отношении потерпевшего или его близких родственников в связи с исполнением им служебных обязанностей или общественного долга, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

    Кроме того, подготовка фото-, видео- или аудиоматериалов порнографического или сексуального характера с использованием изображения или голоса лица без его согласия с применением технологий искусственного интеллекта, а также их распространение в медиа либо, в случае массового распространения, в интернет-ресурсах и информационно-телекоммуникационных сетях, будет наказываться лишением свободы сроком от 3 до 7 лет.

    Согласно документу, фото-, видео- или аудиоматериалы, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта, при массовом распространении должны сопровождаться четкой и легко заметной маркировкой, указывающей на их искусственное происхождение.

    Согласно соответствующему указу президента, связанному с применением закона, Кабинет министров должен решить вопросы, вытекающие из закона.

    Ильхам Алиев Искусственный интеллект Уголовное наказание
    Süni intellektlə qanunsuz materialların hazırlanıb yayılmasına qadağalar, cərimə və cəzalar təsdiqlənib
    Azerbaijan confirms bans and penalties for AI‑generated illegal content

    Последние новости

    18:44

    Умер основатель CNN Тед Тернер

    Другие страны
    18:43
    Фото

    Баку и Тбилиси укрепляют взаимодействие в области продбезопасности

    Здоровье
    18:30

    ИБР: Соглашение о финансировании Карабахского оросительного канала планируется подписать в июне

    Бизнес
    18:27

    Третий раунд переговоров Израиля и Ливана пройдет на следующей неделе

    Другие страны
    18:25

    Установлена личность погибшего в результате ножевого ранения в Новханы - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    18:16

    В Турции избран новый председатель Высшей избирательной комиссии

    В регионе
    18:05
    Фото

    В Конституционном суде состоялся круглый стол по случаю годовщины со дня рождения Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    17:49

    В Азербайджане утверждены штрафы за попрошайничество и за насилие в отношении детей

    Внутренняя политика
    17:47

    ITA Airways: Авиабилеты могут подорожать на 5-10% из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    Лента новостей