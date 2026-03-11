В Азербайджане утвержден порядок возврата административных штрафов
Внутренняя политика
- 11 марта, 2026
- 18:04
В Азербайджане утвержден порядок возврата административных штрафов.
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Правила разработаны в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях и устанавливают порядок возврата уже уплаченных, неправильно примененных или ошибочно уплаченных административных штрафов (включая начисленные по ним пени).
Последние новости
18:28
Кошта: ЕС разделяет видение Азербайджана о процветающем и взаимосвязанном Южном КавказеВнешняя политика
18:28
Румыния одобрила запрос США на использование своих баз и наращивания числа военных - ОБНОВЛЕНОДругие страны
18:20
В Ташкенте пройдет агробизнес-форум Италия-Центральная Азия-АзербайджанБизнес
18:17
Утвержден список сведений для единой информационной системы муниципалитетовВнутренняя политика
18:13
Обновлен список регулируемых озоноразрушающих веществ по Монреальскому протоколуПромышленность
18:06
Фото
Моратинос высоко оценил политику Азербайджана в сфере межкультурного диалогаВнешняя политика
18:04
В Азербайджане утвержден порядок возврата административных штрафовВнутренняя политика
18:01
Асадов и Гамбоа отметили роль Бакинского форума в укреплении международного диалогаВнешняя политика
17:55