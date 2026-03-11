В Азербайджане утвержден порядок возврата административных штрафов.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Правила разработаны в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях и устанавливают порядок возврата уже уплаченных, неправильно примененных или ошибочно уплаченных административных штрафов (включая начисленные по ним пени).