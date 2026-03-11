Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    В Азербайджане утвержден порядок возврата административных штрафов

    Внутренняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 18:04
    В Азербайджане утвержден порядок возврата административных штрафов.

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

    Правила разработаны в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях и устанавливают порядок возврата уже уплаченных, неправильно примененных или ошибочно уплаченных административных штрафов (включая начисленные по ним пени).

    İnzibati cərimələrin qaytarılması qaydası təsdiqlənib
