İnzibati cərimələrin qaytarılması qaydası təsdiqlənib
- 11 mart, 2026
- 17:48
İnzibati cərimələrin qaytarılması qaydası təsdiqlənib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Qaydalar İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq hazırlanıb və artıq ödənilmiş, düzgün tətbiq edilməmiş və ya səhv ödənilmiş inzibati cərimələrin (müvafiq olaraq hesablanmış dəbbə pulu daxil olmaqla) qaytarılması qaydasını müəyyən edir.
Artıq ödəmənin qaytarılması hallarına gəlincə, ödənilmiş inzibati cərimə aşağıdakı hallarda dövlət büdcəsindən və (və ya) inzibati cərimə növündə inzibati tənbeh vermə barədə qərar (elektron qərar) qəbul etmiş səlahiyyətli orqanların hesablarından qismən və ya tamamilə qaytarılacaq.
Eyni zamanda inzibati cərimə növündə inzibati tənbeh tətbiq etmə haqqında qərarlarda (elektron qərarlarda), o cümlədən elektron protokollarda nəzərdə tutulmuş miqdardan artıq inzibati cərimə ödənildikdə, inzibati cərimə növündə inzibati tənbeh tətbiq etmə haqqında qərarlar (elektron qərarlar) şikayət və ya protest əsasında ləğv edildikdə və ya dəyişdirildikdə (inzibati cərimə əvvəlcədən ödənildiyi halda), təyinatı inzibati cərimə olmayan, lakin benefisiar və büdcə təsnifat kodu üzrə rekvizitlərin səhv göstərilməsi nəticəsində dövlət büdcəsinə və (və ya) inzibati cərimə növündə inzibati tənbeh vermə barədə qərar (elektron qərar) qəbul etmək səlahiyyəti olan orqanların hesablarına inzibati cərimə kimi daxil olduqda; inzibati cərimə barəsində inzibati icraat aparılmayan şəxsin adından ödənildikdə bu Qaydanın 2.1.1-ci və 2.1.2-ci (inzibati cərimə növündə inzibati tənbeh tətbiq etmə haqqında qərarlar (elektron qərarlar) şikayət və ya protest əsasında dəyişdirilərək aşağı məbləğdə inzibati cərimənin tətbiq edilməsinə münasibətdə) yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş hallarda inzibati cərimənin artıq ödənilmiş hissəsi geri qaytarılacaq.
Artıq ödəmə barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin və ya inzibati cərimə ödəyən digər şəxsin yazılı və ya elektron müraciətinə əsasən 20 gün müddətində qaytarılacaq.
İnzibati cərimənin qaytarılması ilə bağlı məhkəmə qərarı qanunvericiliyə uyğun icra ediləcək.
Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxs və ya inzibati cərimə ödəyən digər şəxs artıq ödəmənin qaytarılmasını inzibati cərimənin ödənildiyi tarixdən 5 il müddətində tələb etmək hüququna malikdir.