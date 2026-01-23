Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В Азербайджане свыше 30 человек привлекли к ответственности в 2025 году за похищение девушек

    Внутренняя политика
    • 23 января, 2026
    • 14:53
    В Азербайджане свыше 30 человек привлекли к ответственности в 2025 году за похищение девушек

    Правоохранительные органы Азербайджана в 2025 году в результате превентивных мер выявили 90 попыток заключения ранних браков и привлекли к уголовной ответственности 28 человек.

    Как сообщает Report, такие цифры озвучены на Коллегиальном заседании Министерства внутренних дел по итогам 2025 года.

    Согласно информации, к административной ответственности привлечены 5 родителей и 41 должностное лицо. С еще 57 гражданами были проведены профилактические работы.

    Также в 2025 году возбуждено 15 уголовных дел по фактам похищения девушек, к ответственности привлечены 32 человека.

    Ötən il Azərbaycanda qız qaçırma faktına görə 32 şəxs haqda məsuliyyət tədbirləri görülüb

