Ötən il Azərbaycanda qız qaçırma faktına görə 32 şəxs haqda məsuliyyət tədbirləri görülüb
Daxili siyasət
- 23 yanvar, 2026
- 14:36
Həyata keçirilmiş qabaqlayıcı tədbirlərlə 90 erkən evliliyə cəhd faktı müəyyən edilərək 28 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunan kollegiya iclasında məlumat verilib.
Bildirilib ki, 5 valideyn və 41 aidiyyəti şəxs barədə inzibati tənbeh tətbiq edilib, daha 57 şəxslə profilaktik iş aparılıb. Həmçinin 15 qız qaçırma faktı üzrə Cinayət Məcəlləsinin adam oğurluğu maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq 32 şəxs haqda müvafiq məsuliyyət tədbirləri görülüb.
Son xəbərlər
15:19
Foto
"Trendyol" və "PAŞA Holdinq"in təşəbbüsü ilə 12 mindən çox ağac əkilibBiznes
15:17
Azərbaycanda audiovizual media subyektlərinin sayı açıqlanıbMedia
15:14
AFFA-nın təşkil etdiyi liqalarda yeniliklər tətbiq olunacaqFutbol
15:13
Orban: Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyünü növbəti 100 ildə dəstəkləməyəcəyikDigər ölkələr
15:07
Foto
Energetika naziri Masallıda vətəndaşları qəbul edibEnergetika
15:07
Per Mertezaker mövsümün sonunda "Arsenal"dakı vəzifəsindən ayrılacaqFutbol
15:01
Ukrayna, Polşa və Litva prezidentləri Vilnüsdə danışıqlar aparacaqlarDigər ölkələr
14:56
Fond: Azərbaycanda ötən il 4 300-dən çox ailə ipoteka krediti ilə ev alıbMaliyyə
14:49