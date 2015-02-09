​В Азербайджане срок назначения адресной государственной социальной помощи будет продлен

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается внести поправки в закон "Об адресной государственной социальной помощи". Как сообщает Report, в связи с этим проект с подписью президента Азербайджана Ильхама Алиева представлен в Милли Меджлис.

В проекте предлагается назначать адресную государственную социальную помощь сроком на 2 года с 1-го числа месяца обращения за ее получением.

Отметим, что на данный момент социальная помощь назначается сроком на 1 год с 1-го числа месяца обращения за ее получением.