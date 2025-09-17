В Азербайджане создадут рабочую группу для устранения трудностей в реинтеграции наркоманов

В процессе реализации совместных проектов, направленных на интеграцию в общество и обеспечение занятости лиц, вылечившихся от наркозависимости, могут возникнуть сложности с координацией работы различных государственных структур и учреждений.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Государственной программе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2025-2030 годы".

В связи с этим предусматривается создание соответствующих рабочих групп.