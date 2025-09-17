İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Narkomanların reinteqrasiyasında çətinliklərin aradan qaldırılması üçün İşçi qrup yaradılacaq

    Daxili siyasət
    • 17 sentyabr, 2025
    • 17:47
    Narkomanların reinteqrasiyasında çətinliklərin aradan qaldırılması üçün İşçi qrup yaradılacaq

    Narkomanlıq xəstəliyindən xilas olan şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası və məşğulluğunun təmin edilməsi məqsədilə birgə tədbirlər həyata keçirilərkən aidiyyəti dövlət orqanlarının (qurumlarının) fəaliyyətinin əlaqələndirilməsində çətinliklər yarana bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"nda qeyd edilib.

    Bununla əlaqədar müvafiq işçi qrupların yaradılması nəzərdə tutulur.

    işçi qrup narkomaniya ilə mübarizə Narkomanlıq xəstəliyi
    В Азербайджане создадут рабочую группу для устранения трудностей в реинтеграции наркоманов

    Son xəbərlər

    18:04

    Sabah Zabratda qaz olmayacaq

    Energetika
    18:02

    Sabunçu rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    17:57

    İran XİN başçısı avropalı həmkarları ilə sanksiyalara qayıdışı müzakirə edib

    Region
    17:56

    Papuaşvili: ATƏT/DTİHB-nin göstərdiyi səbəb real görünmür

    Region
    17:55

    "Əlilliyi olan şəxslərin problemləri üzrə kompleks Proqram" dəyişib

    Biznes
    17:54

    Azərbaycan və BƏƏ arasında Birgə Biznes Şurası yaradılıb

    Biznes
    17:53

    Səudiyyə İsrailin Qəzzada keçirdiyi əməliyyatı pisləyib

    Digər ölkələr
    17:53

    "Qarabağ"ın rəqibi heyətin formalaşdırılmasına xərclər üzrə klubların reytinqinə başçılıq edir

    Futbol
    17:51

    Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkənlər üçün psixoloji dəstək proqramı hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti