Narkomanların reinteqrasiyasında çətinliklərin aradan qaldırılması üçün İşçi qrup yaradılacaq
- 17 sentyabr, 2025
- 17 sentyabr, 2025
- 17:47
Narkomanlıq xəstəliyindən xilas olan şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası və məşğulluğunun təmin edilməsi məqsədilə birgə tədbirlər həyata keçirilərkən aidiyyəti dövlət orqanlarının (qurumlarının) fəaliyyətinin əlaqələndirilməsində çətinliklər yarana bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"nda qeyd edilib.
Bununla əlaqədar müvafiq işçi qrupların yaradılması nəzərdə tutulur.
