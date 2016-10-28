 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане совершившие преступления на почве религиозного радикализма будут приговариваться к пожизненному заключению

    Милли Меджлис утвердил изменения, предложенные к Уголовному кодексу

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане лица, совершившие преступления на почве религиозного радикализма, фанатизма и вражды, будут приговариваться к пожизненному заключению.

    Как сообщает Report, в связи с этим добавлено 4 пункта к ст. 167-1 Уголовного кодекса. 

    Информацию о законопроекте, вынесенному на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, предоставил председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли

    Согласно законопроекту, лица, принуждающие к какому-либо вероисповеданию на почве религиозного радикализма, фанатизма и вражды, в том числе выполнению религиозных обрядов и церемоний, участию в религиозных обрядах и церемониях, получению религиозного образования, будут оштрафованы от 7 до 9 тыс. манатов, а также предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 2-х до 5 лет.

    Согласно изменениям в статье 214 (терроризм) кодекса, за действия, совершенные на почве религиозного радикализма, фанатизма и вражды, будет применяться наказание в виде лишения свободы сроком от 14 до 20 лет или пожизненное заключение. 

    Согласно изменения к статье 279 УК, за создание вооруженных объединений или группировок на почве религиозного радикализма, фанатизма и вражды, участие в этих объединениях и группировках предусмотрено  наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет.

    Помимо этого, внесены поправки и к ст. 283 кодекса. 

    Законопроекты приняты путем голосования.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi