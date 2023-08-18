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В Азербайджане собрано ДНК свыше 10 тыс. человек в связи с пропавшими без вести лицами

В Азербайджане собрано ДНК свыше 10 тыс. человек в связи с пропавшими без вести лицами До сегодняшнего дня у 10 805 членов семей около 3 750 пропавших без вести лиц взяты анализы ДНК.
Внутренняя политика
18 августа 2023 г. 16:44
В Азербайджане собрано ДНК свыше 10 тыс. человек в связи с пропавшими без вести лицами

До сегодняшнего дня у 10 805 членов семей около 3 750 пропавших без вести лиц взяты анализы ДНК.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил руководитель рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

По его словам, процесс продолжается: "Порой близкие пропавших без вести отказывались от сдачи анализа ДНК. В ряде случаев, потеряв надежду найти останки пропавших без вести родственников спустя 30 лет, они не хотят сдавать анализ. Или же порой члены семей попавших без вести лиц проживают не в Азербайджане, а за рубежом. Естественно, взять у них анализ невозможно. Все собранные анализы помещены в архив".

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Версия на английском языке DNA analysis taken from 10,805 people related to missing persons
Версия на азербайджанском языке İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı 10 805 nəfərdən DNT analizi götürülüb

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