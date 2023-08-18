В Азербайджане собрано ДНК свыше 10 тыс. человек в связи с пропавшими без вести лицами

До сегодняшнего дня у 10 805 членов семей около 3 750 пропавших без вести лиц взяты анализы ДНК.

До сегодняшнего дня у 10 805 членов семей около 3 750 пропавших без вести лиц взяты анализы ДНК.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил руководитель рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

По его словам, процесс продолжается: "Порой близкие пропавших без вести отказывались от сдачи анализа ДНК. В ряде случаев, потеряв надежду найти останки пропавших без вести родственников спустя 30 лет, они не хотят сдавать анализ. Или же порой члены семей попавших без вести лиц проживают не в Азербайджане, а за рубежом. Естественно, взять у них анализ невозможно. Все собранные анализы помещены в архив".