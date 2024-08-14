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В Азербайджане снизилась рождаемость

В Азербайджане снизилась рождаемость Рождаемость в Азербайджане в первой половине 2024 года снизилась по сравнению с прошлогодним показателем.
Внутренняя политика
14 августа 2024 г. 12:52
В Азербайджане снизилась рождаемость

Рождаемость в Азербайджане в первой половине 2024 года снизилась по сравнению с прошлогодним показателем.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Всего районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции за январь-июнь было зарегистрировано 48 702 новорожденных. Соответственно рождаемость на 1000 человек населения снизилась с 10,7 до 9,6 по сравнению с первой половиной 2023 года.

Среди новорожденных младенцев удельный вес мальчиков составил 53,2 %, а удельный вес девочек – 46,8%. Из младенцев 1 622 родились близнецами, 72-тройняшками и 4-четверняшками.

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