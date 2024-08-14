В Азербайджане снизилось число преступлений, связанных со взяточничеством

В Азербайджане в первой половине 2024 года число преступлений, связанных со взяточничеством, сократилось в 3,8 раза по сравнению с прошлогодним показателем.

В Азербайджане в первой половине 2024 года число преступлений, связанных со взяточничеством, сократилось в 3,8 раза по сравнению с прошлогодним показателем.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

В то же время сократилось число таких преступлений, как незаконная предпринимательская деятельность – в 7 раз, вымогательство путем грабежа или запугиванием оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами – в 4 раза, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность – в 2,8 раза, обман потребителей или производство и продажа продукции плохого качества – в 2,2 раза, кражи из квартир – на 42,8%, грабежи – 41,3%, похищение людей – на 26,7% (из них похищения людей с целью вступления в брак на 20%), экологические преступления – на 16,9%, угон автомобилей – на 12,8%, ограбления – на 10,3%.

За отчетный период число преступлений террористического характера возросло в 3,4 раза. Также возросло число преступлений, связанных с киберпреступностью – в 3 раза, легализацией имущества, приобретенного преступным путем – на 90%, вымогательством путем угроз – на 63,2%.

В январе-июне зарегистрирован в том числе рост нарушений правил пожарной безопасности – на 44,4%, мошенничества – на 23,6%, нарушений жилищного иммунитета – на 22,2%, уклонений от уплаты налогов, страхования от безработицы, обязательного медицинского страхования или обязательного государственного социального страхования – на 20,1%, хулиганства – на 14,7%.